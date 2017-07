Jaga Kebugaran Tubuh, Wakil 3 Galuh Kota Banjarbaru Rutin Lari dan Sit Up

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ayu Putri Saraswati atau Raras sering berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya.



Olahraga yang gemar dilakukan oleh pemegang gelar Wakil 3 Galuh Banjar Kota Banjarbaru 2017 ini adalah sit up dan lari.



Dia melakukannya rutin tiap pekan sekitar tiga atau empat kali.



“Sit up sekitar 15 menit, lari 30 menit. Biasanya rutenya di sekitar rumah saya saja,” ujarnya, Selasa (25/7/2017).



Manfaat untuk tubuhnya dirasakannya, yaitu sit up membuat perutnya rata dan lari membuat badannya tinggi.



“Percaya atau tidak, lari itu bisa meninggikan badan. Setidaknya itulah yang saya rasakan selama ini,” katanya. (*)