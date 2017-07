Rupiah Diprediksi Stabil Karena Manfaatkan Terpuruknya Dollar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Awal pekan ini rupiah berhasil memanfaatkan pelemahan dollar Amerika Serikat (AS). Senin (24/7), di pasar spot, valuasi rupiah menguat 0,03% menjadi Rp 13.309 per dollar AS.

Serupa, pada kurs tengah Bank Indonesia, rupiah terangkat 0,03% ke level Rp 13.319 per dollar AS.

Keunggulan kurs rupiah kali ini murni berkat sentimen negatif yang masih menyelubungi USD. Tekanan pada dollar AS semakin kuat setelah juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengundurkan diri Jumat (21/7) pekan lalu.

"Apalagi, mundurnya juru bicara kepresidenan ini pasca investigasi skandal e-mail Presiden Donald Trump dengan Rusia," kata Nizar Hilmy, Analis Soe Gee Futures.

Ekonom BCA David Sumual menambahkan, pelemahan the greenback juga membuat investor kembali memburu aset emerging market. Karena itu, mata uang Asia termasuk rupiah menguat.

Kini, dollar AS menanti hasil rapat The Fed yang membahas rencana pengurangan stimulus. Itu sebabnya, David memprediksikan, rupiah hari ini stabil di rentang Rp 13.290Rp 13.350 per dollar AS.

Sedang Nizar memproyeksikan, rupiah konsolidasi di kisaran Rp 13.300Rp 13.340.

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Rupiah diprediksi stabil hari ini"