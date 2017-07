Ingin Move On dari James Bond, Ternyata Daniel Craig Teken Kontrak Jadi Agen 007 Rp 2 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar James Bond, harap bersabar menunggu sekuel film terbarunya yang baru akan ditayangkan tahun 2019 nanti.

Sebelumnya, santer terdengar kabar bahwa Daniel Craig, pemeran beberapa sekuel terakhir James Bond, ingin mengundurkan diri dari perannya sebagai agen mata-mata Inggris fiktif itu dengan alasan jenuh.

Sampai-sampai sejak bermain di sekuel terakhir "Spectre" bareng aktris Prancis Lea Seydoux, ia mengatakan ingin melukai tangannya dengan pecahan gelas kaca saking bosannya. Ia hanya ingin move on alias melanjutkan hidup dengan peran-peran wajar.

Bagi penyuka film-filmnya James Bond, Anda pasti paham bahwa kesannya tokoh perlente yang dikelilingi cewek-cewek cantik dan sexy ini nggak mudah terluka saat bertarung dan berkelahi dengan musuh-musuhnya. Kalau pun berdarah-darah pasti dengan secepat kilat ia akan tampil ganteng lagi dengan setelan tuxedo atau smoking blanc serta sepatu kulit mahal.

Tapi, ternyata suami dari aktris Rachel Weisz ini telah menandatangani kontrak untuk sekuel terbaru James Bond yang rencananya akan rilis di bioskop-bioskop di Amerika mulai bulan November 2019.

Kabarnya sih, nilai kontraknya dinaikkan hingga 120 juta Poundsterling (sekitar 2 miliar Rupiah) agar Craig mau bermain untuk dua sekuel lagi. Meskipun begitu, sudah ada beberapa calon yang diunggulkan sebelumnya untuk membintangi sekuel-sekuel lanjutan James Bond.

Di antaranya ada Luke Evans, yang wajahnya sudah kita kenal melalui film Beauty and The Beast (2017), Dracula Untold (2014), Fast and Furious 6 (2013), The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013), dan banyak lagi. Ada juga Tom Hiddleston yang meskipun berwajah melankolik tetap mampu menyihir hati Taylor Swift melalui perannya di Thor: The Dark World (2013) dan The Avengers (2012). Ada juga Michael Fassbender, aktor berdarah Irlandia yang wajahnya beberapa kali kita lihat di sekuel film X-Men (2014 dan 2016).

Tapi, menurut saya yang wajahnya paling mendekati dengan karakter James Bond sih justru Aidan Turner, juga salah satu yang dicalonkan menjadi Bond. Rahang tegas, alis tebal dan sorot mata tajam, serta tatapan sexy membius, ha ha ha :p... Apalagi, ia juga aktor kelahiran Irlandia, seperti halnya beberapa pemeran James Bond sebelumnya yang dimainkan oleh Pierce Brosnan, George Lazenby (On Her Majesty's Secret Service (1969)) dan Barry Nelson (Casino Royale (1954)). Di Indonesia, penampilannya hanya bisa dilihat di tiga sekuel film The Hobbit.

Yang menarik, ada aktor kulit hitam juga loh yang diunggulkan menjadi pemeran James Bond! Dia adalah Idris Elba, aktor Inggris keturunan Ghana yang juga telah berseliweran di banyak film box office seperti Star Trek Beyond (2016), The Jungle Book (2016), Mandela: Long Walk to Freedom (2013), dan masih banyak lagi.

Lalu, siapakah yang akan menyutradarai sekuel James Bond terbaru nanti? Selentingan kabar menyebutkan bahwa si tangan dingin yang melahirkan film-film bernuansa dark namun tetap realis seperti The Inception (2010), The Dark Knight (2008), The Dark Knight Rises (2013) dan teranyar Dunkirk (2017) telah melakukan perbincangan intens dengan produser Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson terkait film ini. Ya, semoga saja benar Christopher Nolan, seperti yang dikatakannya dalam sebuah wawancara, dia sangat menyukai karakter James Bond dan senang sekali untuk terlibat dalam pembuatannya.

Bagaimana dengan gadis Bond terbaru yang akan mendampingi Craig nanti? Belum ada kabarnya sih. Tapi kalau soundtrack lagunya, kemungkinan Adele sekali lagi akan membawa nuansa Inggris a la Bond banget melalui suaranya yang bercorak kuat, dalam dan bertenaga setelah sukses dengan Skyfall yang liriknya "Let the skyfall... when it crumbles... we will stand tall..." hingga hari ini masih suka terngiang-ngiang di telinga saya :D. Ya sudah kita tunggu aja Mas Craig main di tahun 2019 nanti . ***