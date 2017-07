Q Food Court Hadirkan Aneka Kuliner, Udin Sekeluarga pun Bebas Pilih Makanan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pengunjung Q Food Court di Q Mall Banjarbaru, Udin, mengaku lebih memilih menikmati hidangan yang tersedia di lantai paling atas mall yang terbesar di Banjarbaru itu. Dia beralasan karena banyak pilihan menu makanan dan harga yang terjangkau.

"Selera makanan saya dengan istri dan anak-anak beda-beda, makanya kalau di food court ini kami masing-masing bisa bebas memilih menu makanan sesuai selera. Harganya pun juga terjangkau," ucap Udin.

Itu sebabnya, Udin tak dibuat pusing urusan makanan jika memboyong istri dan anak-anaknya hiburan atau shopping ke Q Mall Banjarbaru. Itu karena urusan makanan semuanya siap tersedia di Q Food Court lantai paling atas Q Mall. Sambil sambil menyantap makanan, ia sekeluarga bisa bersantai menikmati panorama kota dari lantai Q Food Court.

Ya, pengunjung Q Mall yang ingin bersantai dan menikmati aneka macam kuliner, tempatnya ada di Q Food Court Q Mall Banjarbaru. Menghadirkan menu yang variatif dengan tempat yang representatif.

Marketing Communication (Marcomm) Q Mall Banjarbaru, Fahmi Septian mengatakan, Q Food Court sengaja berlokasi di lantai paling atas karena memudahkan pengunjung untuk bersantai.

"Kan dekat dengan Timezone, bagi orangtua yang menunggu anaknya bermain bisa juga ke foodcourt. Menu variatif dengan harga terjangkau," katanya, Rabu (26/7).

Disebutkannya ada pilihan, seperti Nasgor Bento. Sensasi rasa yang super dan tentunya ada promo.

Counter Nasgor Bento ini ada beberapa menu lagi seperti Nasgor Garden Bento, Nasgor Kepiting Bento, Nasgor Cinta Bento, dan tidak ada di tempat lain yakni, roti gulung Bento.

Bagi yang kangen dengan makanan khas Yogyakarta bisa menemukannya di Q Food Court tersebut. Ada Gudeg Yogja Mama Nadhif yang merupakan cabang di Jalan Wijaya Kusuma No 7 Banjarbaru.

Gudeg Jogja Mama Nadhif menyajikan gudeg komplit, ayam goreng kalasan, tempe kremes, dan juga tahu kremes.

Ada Rempah Sulawesi. Bagi yang rindu bubur Manado, ayam masak Woku, ayam masak rica-rica, ikan Woku Belanga, Cakalang Garo, Sup Brenebon, Perkedel Milu, Keleper Tart, Pisang Ijo atau Gohu maka ada di Rempah Sulawesi.

"Bakso bakwan Malang juga ada di food court, Ca'tur. Mie Bancir khas Banjar chef Agus Sasirangan juga turut meramaikan Q Food Court," jelasnya.

Bahkan menu bebek juga ada di Q Food Court, Bebek Sarati yang menyediakan menu bebek goreng, bebek goreng madu, bebek bakar madu. Walau namanya Bebek Sarati, tetap menyediakan menu lainnya, ayam kalasan ras atau kampung, kepiting asam manis, kepiting asam manis pedas, udang goreng, dan lainnya.

"Dimsum juga ada di Q Food Court, ada di Hotbowl Xpress. Siap menghidangkan Ramen Seafood, Ramen Chicken, Hot Plate Mie atau Nasi Sapi Lada Hitam atau Nasi Chicken Katsu," tambahnya.

Hidangan penutup, ada ice cream Strezz, ada rasa taro dan rasa durian. Atau bisa memesan Crazy Chcocolate, Police Mocca, Koki Cookies, Green Potion di Pasco Passion of Chocolate.

Pilihan lainnya di Pasco Passion of Chocolate yakni ada Vanilla Eskimo, Grape Zombie, Coffee Mexico, Magic Strawberry. Mengusung tagline You Glory We Happy. (*)