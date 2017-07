Adele: Sulit Bikin Lagu Setelah Vakum 2 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUA tahun pasca-merilis album 25, Adele belum berminat menggarap album selanjutnya. Menurut DJ Fatboy Slim, Adele sulit menulis lagu karena merasa hidupnya bahagia.

“Adele memberitahuku bagaimana dia kesulitan menulis album keempatnya.

‘Saya menulis semua lagu terbaik saya saat depresi, dan saya benar-benar bahagia sekarang,” katanya kepada Daily Star dan diberitakan Ace Showbiz.

DJ bernama asli Norman Quentin Cook ini merupakan tetangga dekat Adele. Keduanya kerap berbagi dan merenungkan kehidupan mereka.

Kini Adele belum mendapat inspirasi untuk menulis lagu barunya. Penyanyi 29 tahun ini pun masih harus mengistirahatkan suara lantaran pita suaranya yang rusak.

Karena hal itu, dia bahkan saat ini berlatih menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Adele diketahui sebagai ‘ratu lagu patah hati’. Sejumlah lagu dia yang ‘meledak’ di pasaran bernuansa kesedihan, seperti Hello, All I Ask, Someone Like You, dan Don’t You Remember.

Adele terakhir kali merilis album pada 2015. Saat itu, album 25 berhasil menguasai puncak tangga lagu di beberapa negara dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia.

Berkat 25 pula, Adele meraih penghargaan utama di Grammy Awards 2017, Album of the Year, dan Best Pop Vocal Album. Dan berkat lagu galau Hello, Adele meraih Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Solo Performance. (cnni)