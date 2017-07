Berangkatkan 389 Orang Haji

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah dipercaya oleh ratusan jamaah umrah, Nur Ramadhan Wisata terus tingkatkan pelayanan terhadap jemaah untuk pengalaman beribadah terbaik dan juga berwisata yang berkesan. Berbagai kemudahan ditawarkan kepada jemaah baik pada program haji, umrah reguler maupun umrah plus.

Di 2017 ini Nur Ramadhan Wisata kembali memberangkatkan 54 orang jemaah calon Haji asal Banjarmasin. Sebanyak 33 orang diantaranya dengan paket tanpa antrean dan sisanya 21 jemaah yang mendaftar menggunakan porsi antrean. Secara Nasional Nur Ramadhan Wisata tahun ini memberangkatkan 389 orang jemaah calon haji asal Indonesia.

Biaya keberangkatan haji dengan porsi nomor antrean sebesar 11.750 dollar Amerika. Sebanyak 4.000 dollar Amerika disetor ke Kementerian Agama di awal pendaftaran dan sisanya disetorkan saat tahun keberangkatan.

“Kalau daftar sekarang menggunakan porsi nomor antrean kira-kira berangkat enam sampai tujuh tahun lagi dari Banjarmasin,” kata Syauqie Manajer Nur Ramadhan Wisata Banjarmasin.

Namun Nur Ramadhan Wisata juga memberangkatkan jemaah haji setiap tahun tanpa antrean. Biaya yang diperlukan yaitu 11.500 dollar Amerika. Untuk 2.000 dollar disetorkan saat pendaftaran dan sisanya disetorkan saat visa sudah tertempel di paspor jemaah menjelang keberangkatan.

Untuk program Umrah plus Aqsa, Nur Ramadhan Wisata kembali akan memberangkatkan jamaah mulai Februari 2018. Program ini ditawarkan mulai harga 2.295 dollar Amerika untuk perjalanan 12 hari.

Nur Ramadhan Wisata juga memiliki berbagai program Umrah Plus lain, seperti Umrah plus Kairo Alexandria Mesir. Pada program ini jemaah akan diajak tur kota Kairo, mengunjungi The Great Pyramid dan The Sphinx, dilanjutkan dengan mengunjungi pabrik minyak wangi di Papyrus dan Masjid Al Azhar.

Di Alexandria, jemaah diajak mengunjungi Benteng Qait Bay, Masjid Mursu Abul Abbas, Makam Imam al Bushiri, Istana Raja Farouk dan Taman Muntazah. Perjalanan wisata sudah dilengkapi fasilitas menginap di hotel bintang tiga. Setelah perjalanan wisata selesai jemaah pun menuju Madinah dan Mekkah untuk memulai persiapan ibadah Umrah. (acm)

