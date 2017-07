NEWSVIDEO: Garam Dapur Berkualitas Makin Langka, Harga Melonjak di Pasaran Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kelangkaan garam dapur terjadi juga di Kota Banjarmasin, namun hanya merek tertentu dengan kualitas yang tinggi sedangkan kualitas yang biasa masih terpantau ada di pasaran.

Sejumlah pedagang lainnya di Pasar Lima Banjarmasin juga sama, malah sudah habis untuk garam yang cap kapal, dan diketahui harganya melonjak tajam.

Amang Udin seorang pedagang di sana keheranan mengapa harga garam naik cukup tajam, bahkan jumlahnya tiga kali lipat.

"Hampir 20 tahunan saya dagang, ya baru kali ini naik. Saya belinya Rp 35.000 per bal, dan sektarng sudah harganya Rp 135.000 per bal. Modalnya saja sudah banyak, ya otomatis saya mengecer nantinya akan menjual Rp 150 ribu per balnya," terangnya, Kamis (27/7/2017).

Tak hanya di kalangan pedagang eceran di pasar-pasar tradisional, ternyata kenaikan harga garam dapur akibat kelangkaan juga dirasakan pedagang partaian di Pasar Lima Banjarmasin.

Pedagang garam dapur partaian di Pasar Lima Nurwati contohnya, walaupun di tokonya masih terdapat ratusan bal garam dapur berbagai merek, namun sudah dua minggu belakangan ia hanya menjual garam berharga murah.

Karena kelangkaan ini, Nurwati sempat berinisiatif untuk memesan garam dapur dari daerah Bima Nusa Tenggara Barat. Namun ternyata pemilik ladang kenalan Nurwati mengatakan tidak ada lagi stok garam yang bisa dikirim ke Kalsel, karena sudah banyak antrean pedagang dari Mataram, Bali dan Jawa timur yang mengantre produksi garamnya.

“Disana bilangnya produksinya memang sedikit karena faktor alam. Katanya ini musim kemarau dingin jadi produksi garam terganggu,” jelasnya lagi. (BANJARMASINPOST.CO.ID/NURHOLIS HUDA/ACHMAD MAUDHODY)