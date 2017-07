IHSG Berakhir Menguat 11,28 Poin Akibat Memerahnya Bursa Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat di penghujung perdagangan akhir pekan ini, Jumat (28/7/2018).

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di teritori negatif seiring dengan maraknya aksi jual di lantai bursa. Hal ini berbarengan dengan memerahnya sebagian bursa di kawasan Asia karena aksi investor yang wait and see terhadap laporan keuangan korporasi.

Namun demikian saat penutupan ukul 16.00 IHSG naik sebesar 11,28 poin atau 0,19 persen di posisi 5.831,02. Sebanyak 163 saham diperdagangkan menguat, 171 saham melemah dan 119 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 8,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 7,82 triliun. Sementara itu net sell asing di seluruh pasar mencapai Rp 23,46 miliar dan di pasar reguler Rp 245,05 miliar.

Saham-saham yang menopang IHSG meliputi TLKM (Rp 4.700), BBCA (Rp 18.800), BMRI (Rp 13.375), BUMI (Rp 358). Sementara itu saham-saham yang membebani indeks yakni ASII (Rp 7.950), BBRI (Rp 14.500) dan ENRG (Rp 170).

Dari 10 indeks sektoral, terdapat enam sektor yang menguat dan selebihnya melemah. Sektor-sektor yang menguat yakni konsumer (0,36 persen), pertambang (1,68 persen), manufaktur (0,000), infrastruktur (1,13 persen), industri dasar (0,01 persen) dan properti (1,24 persen).

Sementara itu, sektor yang melemah meliputi agribsinsi (-0,95 persen), aneka industri (-1,29 persen), keuangan (-0,26 persen) dan perdagangan (-0,2 persen).

Adapun nilai tukar rupiah sore hari ini tercatat melemah terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.324 per dollar AS.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Berakhir Menguat 11,28 Poin"