Inilah 10 Artis Pemilik Akun Instagram Terbanyak, Prilly Latuconsina Termuda dan Paling Dahsyat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kemarin memperoleh penghargaan dari Instagram sebagai artis atau public figure pemilik followers terbanyak.

Berdasarkan hitungan yang dilakukan Instagram hingga berita itu dirilis Rabu (26/7/2017), Ayu Ting Ting mempunyai 21,1 juta followers.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran wartawan Wartakotalive.com, pelantun tembang ‘Alamat Palsu’ dan ‘Sambal Lado’ ini hingga Kamis (27/7/2017), selain memiliki 21,1 juta followers juga menjadi pengikut 526 pemegang akun.

Lewat akun instagramnya, Ayu mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan tersebut.

@ayutingting92: Hi @instagram thank you so much for the awards..... makasih banyak semoga instagram sukses dan selalu memberikan yg terbaik utk seluruh pengguna instagram.....tambah berkah untuk semua ya amin.....yeeeaaa.... love you

Wartakotalive.com hari ini kembali menelusuri akun instagram sejumlah artis, baik itu ik penyanyi dangdut, pemain film/sinetron, host, maupun komedian dan menemukan 10 pemilik followers terbanyak.

Inilah 10 artis pemilik followers terbanyak berdasarkan penelusuran wartawan Wartakotalive.com, Kamis (27/7/2017).

1. Ayu Ting Ting

Akun penyanyi dangdut di instagram tercatat @ayutingting92 dan statusnya sudah diverifikasi.

Ayu memiliki 21,1 juta followers dan mengikuti 526 pemilik akun instagram.