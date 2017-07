Ayudia Bing Slamet Dapat Ini Setelah Iseng-iseng Jadi YouTuber

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pasangan artis Ayudia Bing Slamet dan Muhammad Pradhana Budiarto belum lama ini mendapatkan Silver Play Button dari Goohle karena kanal YouTube mereka yang bernama #temantapimenikah.

Hal itu disampaikan Ayu lewat sebuah foto yang diunggahnya di Instagram. Ia menulis, "alhamdulillah SAH! being one of the creator on YouTube karena tembus 100.000 subscriber. td diundang main ke kantor Google dan serah terima Silver Play Button... tp lupa foto dikantornya, jadilah foto random di parkiran saja. trims teman-teman yang udh setia nonton Vlog kita ya. semoga kita akan selalu kasih konten-konten yang menarik! #temantapimenikah".

Saat dijumpai di XXI Blok M Square, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017), Ayu dan Ditto mengungkapkan perasaan mereka mendapatkan apresiasi dari Google tersebut.

"Perasaannya seneng banget karena awalnya kami kan iseng-iseng aja, kami enggak niat jadi YouTuber beneran dan akhirnya bisa gabung sama Google dan dapet Silver Play Button tuh seneng banget sih. Itu jadi motivasi buat kami sih buat bikin konten yang lebih bagus lagi," ujar Ayu.

Bahkan, kini jumlah subscibers mereka sudah mencapai lebih dari 180.000 pengguna. Beragam konten yang ditawarkan adalah daily vlog keluarga bersama anak mereka, Dia Sekala Bumi, kiat sehari-hari, hingga travel vlog.

Ditto mengatakan bahwa jumlah subsicribers mereka selalu bertambah karena konten-konten yang mereka hasilkan dibuat dengan jujur.

"Lakukan apa adanya, jujur pokoknya sama karya yang dibuat dan kalau bisa zaman sekarang harus lebih bisa ngedidik. Harus ada manfaatnya buat sesuatu. Jadi kayaknya itu yang harus dipertahanin sih," ucap Ditto.

