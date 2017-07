Inikah Bukti Jessica Iskandar Makin Serius dengan Pria India Tampan Ini?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Jessica Iskandar atau Jedar mengungkapkan caranya mengenalkan Vishal Singh, pria asal India yang dikabarkan dekat dengan dirinya kepada sang putra, El Barack Alexander.

Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui pada peluncuran Jedar Kofee di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2017).

"Aku cuma memerkenalkan secara kasual aja kayak misalnya, 'teman mama, say hai,' just like that kalau yang lain lain sih belum," kata Jedar.

Hal tersebut dilakukannya karena wanita kelahiran 29 Januari 1988 itu belum bisa memastikan kelanjutan hubungannya dengan Vishal.

"Karena anak aku juga masih tiga tahun, aku enggak mau terlalu kayak gimana banget, karena kan aku enggak tahu ke depannya kayak apa," ucap bintang film Coblos Cinta itu.

"Kalau misalnya anak aku tahunya aku sama Vishal ada sesuatu, terus tiba-tiba jelek, kita enggak jadi, terus nanti dia jadi bingung kok mama punya banyak teman spesial, makanya aku kenalinnya pelan-pelan," jelas Jedar melanjutkan.

Sedangkan, Vishal yang diwawancarai pada kesempatan yang sama mengaku, El Barrack cemburu terhadapnya.

"Iya, saya tahu (El Barack cemburu), dia memukul saya setiap saat, katanya 'pergi!'," tutur Vishal.

Meski demikian, Vishal mengaku akan terus berusaha mengambil hati El, dan berharap dapat berteman baik dengan putra dari wanita yang ia dekati itu.

"Saya berharap kami akan menjadi teman. Saya harus benar-benar bekerja sangat keras, sehingga mudah berteman (dengan El Barrack), saya harap bisa melalui itu," imbuhnya.

Jessica dan Vishal diketahui tengah terlibat dalam sebuah acara televisi. (Kompas.com/Ira Gita Natalia Sembiring)