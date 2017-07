Siap Guncang Woodstock Festival 2017, Band Bandung Ini Bakal Bawakan 12 Lagu

Speaker First

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mengusung visi go international, DCDC mengirim band-band independen Tanah Air untuk tampil di panggung internasional.

Dalam siaran pers Sabtu (30/7/3027) disebutkan bahwa melalui program Dreamworld, DCDC yang merupakan wadah musisi independen, bakal memfasilitasi Speaker First, band rock and roll asal Bandung, untuk unjuk aksi dalam Woodstock Festival 2017 di Polandia.

Nama Woodstock Festival tentu sudah tak asing di kalangan penggemar musik cadas. Pergelaran tahunan ini merupakan poros musik rock dan metal di dataran Eropa.

Setiap tahunnya, ratusan ribu penggemar musik ekstrem dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan aksi-aksi band kelas dunia, sebut saja di antaranya Dream Theater, Skid Row, Papa Roach hingga musisi legendaris Jimi Hendrix pernah manggung di sana.

Kesempatan tampil di Woodstock Festival tak lepas dari inisiatif DCDC dalam mendukung eksistensi musisi Indonesia ke kancah internasional. Para personel Speaker First mengaku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.

"Buat kami, ini adalah prestasi besar bisa main di Woodstock. Sebuah anugerah dan impian yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Terbukti bahwa musik itu mampu melewati semua batasan wilayah, negara, ras, dan lain sebagainya. Makanya kami ingin mengenalkan musik Speaker First ke penggemar musik cadas di seluruh dunia," ujar sang vokalis, Mahatir Alkatiry.

Rencananya, Speaker First yang diawaki oleh Mahattir Alkatiry (vokal), Beny dan Bony Barnaby (gitar) serta Daud (pemain drum tambahan) ini akan tampil pada 3 Agustus 2017. Mereka membawakan 12 lagu, termasuk dua nomor jagoan yakni "The Anthem" dan "Break My Soul".

"Dua lagu itu punya sambutan yang sangat tinggi dan masuk top chart di radio-radio ketika kami merilisnya di luar negeri," imbuh Mahatir.

"The Anthem" berhasil menjadi satu-satunya single dari band Indonesia yang memasuki playlist di KROQ-FM Radio, LA, Amerika Serikat. Single internasional lainnya yakni "Break My Soul" juga menjadi single yang paling banyak di-request di KROQ-FM Radio.

Sang vokalis punya cerita menarik di balik tampilnya Speaker First di Woodstock Festival 2017. Beberapa bulan lalu, band yang berdiri sejak 2002 ini menjalani tur tujuh kota di Amerika Serikat.