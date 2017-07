Ungkap Kasus Novel, Polri dan KPK Bentuk Tim Bernama Semi-Independen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergabung dalam sebuah tim khusus yang bertugas mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ada sejumlah fakta baru yang ditemukan.

"Sudah, sudah ada (tim gabungan). Sudah digabung polisi dan KPK. Ini semi-independen," ujar Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Sebelumnya, Novel meminta agar dibentuk tim gabungan independen pencari fakta. Novel meyakini, kasusnya bakal sulit terungkap jika penyelidikan dilakukan polisi. Ia menengarai, autor intelektualisnya adalah salah seorang berpangkat tinggi di Polri. Baca: Novel Akan Blak-blakan jika Dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Syafruddin mengatakan, ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan kasus Novel. Ada beberapa fakta yang baru ditemukan belakangan ini. Namun, ia enggan mengungkapnya dulu.

"Jangan dulu bicara teknis sekarang, nanti tidak terungkap," kata Syafruddin ketika ditanya soal hasil penyelidikan.

Syafruddin meminta masyarakat menunggu proses hukum dengan optimistis. KPK juga disebut terbuka membantu Polri dengan berbagi informasi.

"Berbicara antar lembaga, KPK dan Polri. Kami sangat solid untuk menangani ini. Jangan bicara individu. Jangan ganggu hubungan baik KPK dengan Polri," kata dia.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Polri dan KPK Bentuk Tim Gabungan Semi-Independen Ungkap Kasus Novel"