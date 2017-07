Vacum 3 Tahun, Band Metal dari Indonesia Ini Bakal Tempur di Wacken Open Air Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penggemar musik metal tentu tidak asing dengan Wacken Open Air (W:O:A), sebuah festival heavy metal terbesar di dunia yang diadakan setiap tahun di Jerman.

Lusinan band ternama seperti Scorpions, Judas Priest, Alice Cooper, Twisted Sister, Saxon, Motorhead hingga Dream Theater pernah tampil di sana.

Dari siaran pers yang diterima Kompas.com pada Sabtu (29/7/2017) menjelaskan bahwa pada tahun ini, bakal ada band metal dari Indonesia yang tampil di panggung W:O:A, yang diselenggarakan 2 Agustus hingga 5 Agustus mendatang.

Beside, band aliran metal asal Bandung bakal tampil mengentak panggung W:O:A, bersaing dengan sejumlah band metal papan atas dari Eropa dan Amerika. Tampilnya Beside di W:O:A ini tidak terlepas dari inisiatif dan fasilitas dari DCDC, sebuah wadah kreatifitas bagi musisi independen Indonesia.

"Ini merupakan kebanggaan bagi kami menjadi wakil Indonesia yang bisa tampil di ajang musik metal paling besar di dunia. Bisa dikatakan Wacken Open Air merupakan holyland bagi seluruh penggemar metal di dunia. Bukan cuma membawa nama band ini, kami juga membawa nama bangsa," ucap sang drummer, Achmad Rustandi atau yang akrab disapa Bebi.

Tak hanya sebagai wakil dari Indonesia saja, Beside merupakan satu-satunya band dari Asia yang bakal unjuk gigi dalam acara akbar tersebut.

Sebelumnya, DCDC menggagas kompetisi Wacken Metal Battle Indonesia (WMBI) 2017 yang diikuti lebih dari 238 band metal dari seluruh Indonesia. Jumlah itu kemudian disaring hingga menghasilkan sepuluh band yang bertarung dalam Final Show WMBI 2017 di Gudang Persediaan PT KAI Bandung, Jawa Barat pada 14 Mei lalu.

Dari kompetisi itu, keluarlah satu nama, yakni Beside sebagai pemenang yang layak menjadi wakil Indonesia dalam W:O:A 2017.

Beside lahir Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat pada 1997. Setelah beberapa kali bongkar pasang personel, kini Beside dihuni Agung Suryana (vokal), Roy Nat Siregar (gitar), Tri Afrizal (bas), Rizky Aditya (gitar) dan Achmad Rustandi (drum).

Sempat vakum selama tiga tahun, Beside kini sudah memiliki dua album bernafaskan musik metal yang agresif dan progresif yakni Against Ourselves dan Eleven Heroes. Sisi musikalitas Beside diakui dengan masuk dalam kategori the best album terbaik pada 2015 versi majalah Rolling Stones.