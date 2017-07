AS Roma Akui Kemenangan Juventus Lewat Adu Penalti

Daniele Rugani dan Edin Dzeko berduel memperebutkan bola saat Juventus dan AS Roma bertanding di ICC 2017, Minggu (30/7/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID, FOXBOROUGH - Juventus vs AS Roma, Senin (31/7/2017) WIB dimenangi oleh Juventus via adu penalti dilanjutan ajang International Champions Cup (ICC) 2017.

Memainkan pemain baru sejak menit awal, kedua tim saling jual beli serangan.

Pemain baru, Mattia De Sciglio dan Aleksandr Kolarov dipercaya oleh masing-masing pelatih untuk turun sebagai starting XI.

Pertandingan babak pertama berlangsung seimbang dan saling menyerang.

Juventus yang masih menggunakan susunan penyerang musim lalu beberapa kali mengancam gawang AS Roma yang dijaga oleh Alisson Becker.

AS Roma pun tak mau kalah.

Mengandalkan Edin Dzeko sebagai ujung tombak, Giallorossi mampu beberapa kali mengancam gawang Gianluigi Buffon.

Mario Mandzukic tampil sebagai pemecah kebuntuan melalui gol yang ia cetak di menit ke-29.

Memanfaatkan through pass dari Alex Sandro, penyerang asal Kroasia itu lolos dari perangkap offside dan sukses mengecoh penjaga gawang AS Roma.

Skor 1-0 untuk keunggulan Juventus bertahan hingga turun minum.