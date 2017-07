Dua Jenis Barang Ini Paling Banyak Ditemukan di Koper Jemaah Haji Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Fase pemberangkatan jemaah haji Indonesia memasuki hari ketiga.

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara Arsyad Hidayat melaporkan kalua sudah ada 35 kloter jemaah haji Indonesia yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Sampai sore ini, sebanyak 14.053 jemaah haji ini sudah tiba di sini,” kata Arsyad Hidayat di Madinah, Minggu (30/7/2017).

Tiga hari masa kedatangan jemaah di Madinah, Arsyad menyoroti adanya jemaah yang membawa barang dalam jumlah yang berlebihan.

Dua barang tersebut berupa jamu dan obat.

“Sore tadi ada barang bagasi jemaah yang tertahan di imigrasi. Barang itu berupa jamu dan obat yang dibawa jemaah dalam jumlah yang tidak wajar, sangat banyak,” ujarnya.

Arsyad mengimbau jemaah untuk tidak membawa obat, makanan, atau barang apapun dalam jumlah yang berlebihan sehingga memancing kecuriagaan petugas imigrasi.

Menurutnya, pihak Saudi memberlakukan aturan yang sangat ketat dalam pengawasan masuknya barang-barang bawaan, apalagi jika terkait dengan obat-obatan.

“Di sini ada semacam lembaga yang mengawasi masuknya obat dan makanan ke Arab Saudi,” tuturnya.

Arsyad berharap ke depan hal seperti itu tidak terjadi lagi karena sangat mengganggu.

Sebab, saat semua jemaah sudah keluar melalui pintu terminal haji, petugas PPIH justru masih tertahan sehingga proses berikutnya menjadi terhambat.

Untuk hari keempat penberangkatan, Seksi Layanan Kedatangan dan Pemulangan Daker Madinah merilis bahwa ada 18 kelompok terbang (keloter) yang dijadwalkan akan tiba di Bandara AMAA Madinah, sejak malam ini hingga besok sore.

Mereka berasal dari 9 embarkasi, yaitu:

1. Keloter 2 Embarkasi Balikpapan (BPN 02);

2. Keloter 1 Embarkasi Batam (BTH 01);

3. Keloter 7 sampai sepuluh Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 07, JKS 08, JKS 09, dan JKS 10);

4. Keloter 9 sampai 11 Embarkasi Solo (SOC 09, SOC 10, dan SOC 11);

5. Keloter 8 sampai 11 Embarkasi Surabaya (SUB 08, SUB 09, SUB 10, dan SUB 11);

6. Keloter 4 dan 5 Embarkasi Makassar (UPG 04 dan UPG 05);

7. Keloter 4 Embarkasi Medan (MES 04);

8. Keloter 3 Embarkasi Padang (PDG 03); dan

9. Keloter 6 Embarkasi Jakarta- Pondok Gede (JKG 06). (Sumber: kemenag.go.id)