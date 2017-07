Jelang 20 Tahun Kematiannya, Kisah Percintaan Misterius Putri Diana Diungkap dalam Sebuah Video

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Rekaman video berisi curahan hati mendiang Putri Diana tentang kegagalan pernikahannya dengan dengan Pangeran Charles akan ditayangkan di televisi Inggris untuk pertama kalinya.

Menjelang peringatan 20 tahun kematian Putri Diana akibat kecelakaan mobil di Paris, Perancis, jaringan Channel 4 akan menyiarkan rekaman bertajuk, "Diana: In Her Own Words" .

Rekaman itu akan disiarkan pada 6 Agustus mendatang.

Seperti diberitakan laman Japan Today, rekaman itu akan disiarkan meskipun The Mail menyebut ada keberatan dari saudara Diana, Earl Charles Spencer tidak senang dengan rencana ini.

Rekaman tersebut menunjukkan Diana yang berbicara terus terang dengan pelatihnya tentang pernikahannya yang tanpa cinta.

Diana juga bercerita tentang perselingkuhan Charles dengan Camilla Parker Bowles, yang sekarang menjadi istrinya.

Diana juga membahas perjuangannya dengan bulimia dan sebuah percintaan yang tidak dikenal dengan seorang misterius.

Pria itu diyakini adalah pengawalnya, Barry Mannakee, yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor.

"Pada usia 24 tahun, saya jatuh cinta pada seseorang yang merupakan bagian dari semua ini dan itu semua terungkap. Dia diusir dan kemudian dia tewas."

"Itu adalah pukulan terdalam dalam hidup saya," kata Diana dalam rekaman itu.