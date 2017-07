Sesi I, IHSG Ditutup Stagnan di 5.830, Ini Saham-saham Penopangnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) semakin terbatas jelang penutupan pasar sesi I, Senin (31/7/2017). Di akhir perdagangan, indeks berakhir flat.

Dibuka melemah, IHSG mampu bangkit hingga bergerak di zona hijau. Namun demikian, aksi jual pemodal domestik membuat indeks tak mampu bertahan di teritori positif.

Pukul 12.00 IHSG ditutup stagnan di posisi 5.830. Sebanyak 168 saham diperdagangkan menguat, 151 saham melemah dan 105 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang IHSG meliputi BBRI, ASII, IIKP, RIMO, TLKM, dan BMRI. Sementara itu saham yang membebani indeks salah satunya adalah BBCA.

Nilai tukar rupiah pada siang ini menguat terhadap dollar AS. mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan sebesar Rp 13.323 per dollar AS. (*)

