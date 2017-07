Wah, 'Wonder Woman' Banjarbaru Ini Ternyata Suka Fitnes

Via Sitorus Wonder Woman Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ini ternyata sosok wonder woman Banjar. Ya, Memiliki tubuh atletis membuat Noviana sitorus memilih karakter Wonder woman. Sosok populer besutan DC Comics ini dia pilih karena menurut dia menarik.

Akrab dipanggil Via, karakter wonder woman membuatnya jadi pusat perhatian, seperti kegiatan di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Bahkan detail kostum pas terlihat, sosok Via bak Gal Gadot yang memerankan sosok superhero di film sebenarnya. " Saya suka wonder woman," ucap Via.

Wajar saja Via terlihat cocok mengenakan kostum Wonder woman, Warga Banjarbaru Loktabat Utara ini ternyata memang seorang yang aktif di bidang olahraga. Kesehatan dan postur tubuh begitu terjaga dan dia perhatikan betul. " hobi aku memang olahraga sama beladiri," katanya.

Kegiatan olahraga yang dia pilih Fitnes, menariknya buka sekali dua kali tapi dia fitnes bisa tiap hari. Sebagai 'wonder woman', resiko itu tak masalah dia jalani karena sebagai personal trainer tentunya membuat dia sibuk dan banyak menghabiskan waktu di tempat fitnes.(*)