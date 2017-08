143 Nomor Terancam Tidak Dipertandingan Porprov

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 143 nomor terancam tidak dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Tabalong.

Jumlah tersebut di dapat dari hasil pengecekan yang dilakukan tim pengabsahan KONI Kalsel bersama pengurus cabang olahraga dan KONI Tabalong.

Ketua Bidang Keabsaahan KONI Kalsel, Edy Sukarno mengatakan, sessuai informasi publik hal terkait Porprov di Tabalong khususnya yang terkait bidang keabsahaan sudah melakukan keabsaan kepada entry by nomber dan entry by name yang telah ditutup, Senin (1/8/2017)

Dikatakan Edy Sukarno, hasil pemeriksaan terdapat sebanyak 143 nomor yang apa bila diikuti oleh lima kabupaten kota 143 tidak bisa dipertandingkan. Lantaran pesertanya hanya terdapat tiga daerah kabupaten kota.

"Hasil itu nanti terserah panitia mau diapakan 143 nomor itu. Apakah panitia akan mempertadingkan atau sebaliknya. Karena hal itu bisa menyangkut banyak atlet dan pelatih karena pemerintah kabupaten kota telah membiayai 143 nomor tersebut," kata Edy Sukarno.

Namun demikian, kata Edy Sukarno, pihaknya bersama KONI Tabalong memberikan opsi cabang olahrgaa yang hanya diikuti tiga daerah dipertandingkan tanpa dihitung jumlah medali. Opsi lainnya dipertandingkan namun hanya juara merebutkan emas dan perak.

"143 nomor tersebut paling banyak dari cabang olahraga perorangan akurasi, terukur dan bela diri. Kalau beregu dan permainan lengkap," jelas Edy Sukarno.

Ketua KONI Tabalong, H Ilmi Apdanie mengatakan, pihaknya KONI Tabalong belum bisa memutuskan apakah 143 itu dipertandingkan atau tidak.

Menurutnya, masalah itu akan pihaknya koordinasikan kepada Bupati Tabalong. "Hal ini akan kita koordinasikan dulu kepada bapak Bupati karena hal ini menyangkut biaya. Kami min," kata H Ilmi Apdanie, kemarin. (*)