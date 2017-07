16 Keloter dari 8 Embarasi Tiba Sore Ini, Lebih 21 Ribu Jemaah Sudah Berada di Madinah

BANJARMASINPOST.CO.ID -- Hari keempat pemberangkatan gelombang pertama, tercatat lebih dari 21 ribu jemaah haji Indonesia sudah berada di Kota Madinah.

Rilis data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menyebutkan bahwa total ada 52 kelompok terbang (keloter) yang sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah sampai dengan Senin, 31 Juli 2017, petang.

Dikutip dari situs Kemenag RI, sebanyak 16 keloter diperkirakan akan kembali tiba di Madinah sampai dengan Selasa (01/08) sore. Mereka berasal dari 8 embarkasi, yaitu:

1. Keloter duabelas sampai empatbelas Embarkasi Solo (SOC 12, SOC 13, dan SOC 14);

2. Keloter tujuh dan delapan Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 07 dan JKG 08);

3. Keloter dua Embarkasi Batam (BTH 02);

4. Keloter tiga Embarkasi Balikpapan (BPN 03);

5. Keloter sebelas sampai tiga belas Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 11, JKS 12, dan JKS 13);

6. Keloter dua Embarkasi Banjarmasin (BDJ 02);

7. Keloter dua belas sampai lima belas Embarkasi Surabaya (SUB 12, SUB 13, SUB 14, dan SUB 15); dan

8. Keloter lima Embarkasi Medan (MES 05) (*)