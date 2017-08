Setelah Launching Parfum Syahrini Akan Guncang Stadium Melawati Shah Alam Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Syahrini namanya bila tidak membuat kejutan dan bikin heboh.

Salah satu kejutan yang baru saja diberikan Syahrini adalah peluncuran parfum miliknya yang bertepatan dengan ulang tahunnya ke 35 pada Agustus tadi.

Sederet artis papan atas Tanah Air turut menghadiri acara yang digelar Syahrini.

Nah, belum usai kehebohan pesta ulang tahun yang disertai launching parfum, lusa Syahrini dijadwalkan manggung di negara tetangga, Malaysia.

Dari instagram princessyahrini2, Syahrini mengunggah rencana konsernya di Malaysia tersebut.

"2 Hari Lagi Incesss Akan Concert Besar Di Malaysia Persahabatan Indonesia Malaysia "CONSERT NOVA" @konsernova Di Stadium Melawati Shah Alam 5 Agustus 2017 ••• See You In Kuala Lumpur Malaysia !!! ---------////-------- #PrincesSyahrini," tulisnya.

Berikut video Syahrini soal rencana manggung di Malaysia: