Terlalu Besar Pun Tak Enak, Para Selebriti Ini Memilih Melakukan Operasi Pengecilan Payudara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Payudara yang terlalu besar bisa membuat tidak nyaman pemiliknya, bahkan mendatangkan keluhan. Tak heran jika banyak pemiliki payudara besar yang melakukan operasi pengecilan payudara.

Gangguan yang sering dialami antara lain nyeri pada leher, pundak, dan punggung. Terkadang timbul ruam kemerahan di bagian lipatan payudara.

Menurut Matthew Schulman, dokter bedah plastik di New York City, operasi pengecilan payudara telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup.

"Setelah operasi wanita akan bisa lebih aktif, bebas nyeri, dan mengalami peningkatan kualitas hidup," katanya.

Operasi pengecilan payudara dilakukan dengan menghilangkan kulit dan jaringan payudara. Pengencangan payudara merupakan bagian dari prosedur tersebut.

"Payudara baru yang lebih kecil akan diangkat ke posisinya seperti orang muda. Bagian aerola juga dibuat lebih kecil dan posisinya lebih tinggi," katanya.

Beberapa selebriti Hollywood secara terbuka mengakui mereka melakukan operasi untuk mengecilkan ukuran payudaranya.

1. Amber Rose

Dalam postingan di Instagram yang menampilkan fotonya menggunakan tank top berpotongan rendah, ia menyebut tertarik melakukan pengecilan payudara. "Punggung saya sakit dan tak bisa memakai kaos tanpa perlu menggunakan bra nenek-nenek. Saya sebenarnya takut dengan bekas lukanya... ada saran? Apakah ada wanita di luar sana yang lebih bahagia meski memiliki bekas luka operasi? Dan saya tidak melakukan implan sehingga mereka tidak bisa hanya menyayat di sekitar puting," katanya.

2. Ariel Winter

Penyanyi ini melakukan operasi pengurangan payudara di tahun 2015. Payudaranya berhasil diturunkan dari ukuran 32F menjadi 34 D. Dengan posturnya yang sekitar 152 cm, memiliki payudara berukuran besar membuat Ariel mengaku menderita.

"Terus-terusan merasakan nyeri dan seperti menggendong beban di dada membuat saya ingin operasi. Ada rasa percaya diri ketika akhirnya saya melakukan hal yang benar untuk tubuh," katanya.

3. Queen Latifah

Aktris ini melakukan tindakan operasi pengecilan payudara di tahun 2013 karena alasan nyeri punggung dan pundak. Namun ia merasa hasil akhirnya terlalu kecil. Sebelumnya ia memiliki ukuran cup E dan menjadi DD. "Sebenarnya saya ingin ukuran DDD. Selain itu ada bekas luka. Sebenarnya saya kangen dengan bentuk yang dulu," katanya.

4. Kris Jenner

Kris merupakan selebriti yang selalu terbuka dengan tindakan operasi yang ia lakukan, termasuk pengecilan payudara. Dalam wawancara dengan Hollywood Life di tahun 2016 ia mengaku implan payudaranya diambil dan diganti dengan yang lebih kecil. Kris mengatakan payudara lamanya terasa terlalu besar.

5. Dina Manzo

Bintang serial The Real Housewives of New Jersey ini mengatakan alasan melakukan operasi pengecilan payudara karena implannya terlalu besar. "Saya merasa tidak nyaman dan seolah seperti menggendong anak kecil ke mana-mana," katanya.

