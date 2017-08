Anggota Satresnarkoba Datang, Suasana di SMPN 1 Banjarbaru Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bergemuruh dan heboh. Suasana Lapangan SMPN 1 Banjarbaru begitu semarak saat anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru memberikan penyuluhan tentang dampak dan bahaya narkoba, Jumat (4/8) pagi.



Begitu antusias dan semangat kegiatan yang diikuti sebanyak 985 siswa itu. Apalagi aksi Bripka Hendrik yunika yang begitu menghibur dan membakar semangat para siswa untuk bersama-sama menggelorakan 'say no to drugs'.



Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya bersama kasatresnarkoba Polres Banjarbaru Iptu Zaenuri memang gencar melakukan edukasi dampak dan bahaya narkoba ke lingkungan sekolah dan masyarakat.



"Dengan metode Discussion and feedback serta Self Reflection, kami anggota Satresnarkoba memberikan bahasan penyuluhan tentang dampak dan bahaya," ucap Bripka Hendrik yunika.



Pada kesempatan itu, anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab sendiri suatu pertanyaan, agar siswa dapat mengoptimalkan kerja otak dan mengasah pikiran.