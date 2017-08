Dokter Tampan Ryan Thamrin Meninggal, Begini Kata Rekan Sesama Presenter Acara Dr Oz

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kabar meninggal sosok presenter program kesehatan, dr Ryan Thamrin ramai diberitakan di media Jumat, (4/8/2017).

Sempat menjadi simpang siur, akhirnya hal tersebut pun dibenarkan oleh rekan dr Ryan Thamrin yang sama-sama mengisi program kesehatan di suatu televisi swasta tersebut, dr. Reisa Broto Asmoro.

Melalui akun instagramnya, @reisabrotoasmoro. Dia memposting fotonya bersama dr. Ryan Thamrin dengan caption "Innalilahi wa inna lilahi rodjiun... Telah berpulang ke Rahmatullah.. dr. Ryan Thamrin pada pagi hari dan rencana akan dimakamkan siang ini setelah jumatan di Pekanbaru."



"Mohon doanya kepada teman2 semua agar beliau diringankan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surga, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya. Amiiin.. Saya mewakili pihak keluarga, mohon maaf atas kesalahan yg telah diperbuat dan mohon selalu doanya untuk beliau,"

"Selamat jalan ya Ian......... my heart is broken... but I'll try to be strong... saya harus ikhlas.. but I'm sure gonna miss you deeply... don't know what else to say... my best partner gone too soon,"

Komentar berisi ungkapan berduka cita pun ramai terlihat di kolom komentar foto tersebut.

"Innalillahi wainna 'illaihi roji'un selamat jalan dr.Ryan Tamrin,terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan selama ini," tulis akun @bagussaepudin5.

"Semoga almarhum khusnul khotimah dok, meninggal di hari yg baik, hari jumat," harap @dhini_hardian.

"Innalillahi wa innailahi rojiun.. Ya Allah lapangkan kuburnya dan ampuni segala dosa dosanyaa.. :')," tambah akun @Evlyn

Hingga kini, belum terdapat pernyataan soal penyebab wafatnya dokter ganteng tersebut.