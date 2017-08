Sebelum Meninggal, Inilah Status Terakhirnya Dokter Tampan Ryan Thamrin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka kembali terdengar dari selebriti tanah air, bintang acara Dr OZ Indonesia.

Dr Ryan Thamrin yang sering menyapa pemirsa di media televisi ini meninggal dunia.

Seperti yang dituliskan di akun instagram Dr Reisa Brotoasmoro.

Innalilahi wa inna lilahi rodjiun... Telah berpulang ke Rahmatullah.. dr. Ryan Thamrin pada pagi hari dan rencana akan dimakamkan siang ini setelah jumatan di Pekanbaru.

Mohon doanya kepada teman2 semua agar beliau diringankan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surga, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya. Amiiin.. Saya mewakili pihak keluarga, mohon maaf atas kesalahan yg telah diperbuat dan mohon selalu doanya utk beliau.

dr Ryan Thamrin (instagram)

Selamat jalan ya Ian......... my heart is broken... but I'll try to be strong... saya harus ikhlas.. but I'm sure gonna miss you deeply...

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab dari kematian pria berusia 39 tahun ini.

Pantauan BPost Online, di beberapa postingan terakhir Dr OZ Indonesia ini mengingatkan tentang sedekah.

Pada 17 Juni lalu, ia mentweet, "Bijaksana kelola uang tabungan kamu ya krn insyaAllah idulfitri sdh dekat...dahulukan zakat dan sedaqoh aamiin".

Sebelumnya ia mentweet, "Met weekend FATER...tweps..bagi yg msh mantab puasanya insyaAllah ibadahnya juga tambah tebal aamiin..insyaAllah barokah selalu".

Bukan hanya di akun twitter, di akun instagram ia memposting foto ucapan selamat Idul Fitri.

Di postingan terakhir ini ucapan doa dari banyak netizen terlihat di kolom komentar.

anissanrjnh, "innalillahi wainnaillihi rojiun selamat jalan dokter, semoga khusnul khotimah aamiin".

danakristinaa, "Ya Allah dok gak nyangka banget, semoga khusnul khotimah dok meninggal di hari jumat ini dipermudah kan jln menuju surganya Allah".