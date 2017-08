Inilah Negara-negara yang Cocok Habiskan Masa Pensiun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak orang ingin menikmati masa pensiun dengan tenang. Tenang dari sisi finansial maupun lingkungan tempat tinggal. Khususnya tempat tinggal, banyak kriteria yang dipilih para pensiunan agar bisa hidup nyaman.

Hal itu menjadi fokus perhatian Live and Invest Overseas dalam risetnya bertajuk Overseas Retirement Index. Seperti diwartakan CNBC, Jumat (4/8), riset ini menampilkan kota-kota yang nyaman dan menarik bagi para pensiunan.

Setidaknya, ada 13 kriteria penting yang menjadi tolok ukurnya. Kriteria tersebut antara lain biaya hidup, kejahatan dan keselamatan, bahasa, hiburan, kondisi lingkungan, komunitas ekspatriat, perawat kesehatan, infrastruktur, rekreasi, pilihan tempat tinggal, pajak, harga barang, dan aturan soal kepemilikan asing atas aset di negara itu.

Dari kriteria tersebut, terjaring 10 kota terbaik. Tiga terbesar di antaranya adalah Algarve di Portugal, Valletta Malta dan Mazatlan di wilayah Meksiko. Asia sendiri menempatkan dua kota asal Malaysia di posisi 10 besar, yakni Kuala Lumpur dan George Town .

Algarve, kota yang berada di ujung Barat wilayah Eropa tersebut, menjadi kota terbaik pilihan Live and Invest Overseas. Tak banyak yang membicarakan kota pemilik garis pantai indah, membentang 100 mil di bibir Samudra Atlantik ini.

Algarve merupakan kota dengan biaya hidup terendah di Eropa Barat, yakni 30% lebih murah dari kota-kota lainnya. Selain itu, Algarve juga merupakan salah satu surga pajak baru Eropa.

Adapun satu kota di Malaysia, yakni George Town masuk dalam urutan ke-10. George Town merupakan ibu kota Penang, yang memiliki layanan kesehatan sangat baik. Komunitas ekspatriat dari aneka bangsa juga menjamur di sini dengan penggunaan bahasa Inggris aktif. Karena bagitu menarik, Penang masuk dalam buku saku para traveler berjudul "1.000 Places to See Before You Die".

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Habiskan masa pensiun di negara-negara ini"