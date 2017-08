NEWSVIDEO : Penggemar Zara Leola Malu-malu, Malah Ibunya yang Turun Tangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyanyi cilik Zara Leola menggelar Meet and Greet Zara Leola di ruang Ruby Meeting Hotel Mercure Banjarmasin, Sabtu (5/8/2017) sore.



Di kesempatan ini, Zara didampingi empat penari latarnya.



Tampak hadir pula para peserta meet and greet yakni anak-anak penggemar Zara didampingi orangtua masing-masing. Zara tampak senang bisa menyapa penggemarnya di Banjarmasin.



Ini adalah kali pertama dia ke kota ini. “Nanti tampil bakal menyanyikan tujuh lagu,” ucap Zara saat ditanya BPost Online.



Selama di sini, gadis cilik putri gitaris band Ungu, Enda ini bakal mengunjungi pasar terapung. “Terus nanti mau icip-icip makanan khas sini,” katanya lagi.



Usai meet and greet, dia bakal tampil di ballroom Hotel Aria Barito Banjarmasin pada Minggu (6/8/2017) sore.