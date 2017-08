Pelukan Mieke Amalia untuk Tora Sudiro, 'Pulang Dulu Sayang'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mieke Amalia akhirnya meluapkan emosinya, tertangkapnya ia bersama suami, Tora Sudiro atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Mieke akhirnya update foto di akun instagram. Dua foto yang memperlihatkan kegelisahan ibu tiga anak ini.

Foto pertama terlihat Mieke menggenggam tangan Tora dengan tulisan caption, 'My Love'.

Sementara foto kedua Mieke terlihat memeluk Tora dan menuliskan caption pulang dulu.

"Aku pulang dulu yaa sayang... Dont let them take your smile away..(jangan biarkan mereka mengambil senyummu)".

Postingan Mieke Amalia

Dilansir tribunnews, sosok Mieke Amalia tampak segar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017) malam.

Mieke yang sepanjang hari berada di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di lantai empat, mendadak turun ke lantai tiga.

"Saya mau ke toilet," ujarnya seraya berlalu.

Sesaat kemudian, Mieke yang memakai blus hijau dan cardigan biru dongker hanya melenggang menuju lantai empat.

Istri Tora Sudiro itu tak sendirian, tiga orang berbadan tegap tampak berjaga di pintu. Sementara tiga orang yang diketahui sebagai saudara Mieke menemaninya berjalan.