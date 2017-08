NEWSVIDEO : Enda Ungu Dan Zara Leola Hibur Para Penggemarnya di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Enda Ungu menyanyi bersama putrinya, Zara Leola di acara Live Concert Zara Leola di Barito Ballroom Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Minggu (6/8/2017) sore.



Di kesempatan ini, gitaris band Ungu ini merasa kedatangannya ke Banjarmasin kali ini berbeda dengan sebelumnya.



Biasanya dia tampil bersama Ungu, namun kali ini dengan putrinya. “Rasanya beda aja. Baru sekali ini dengan Zara,” ucapnya.



Di acara tersebut mereka menyanyikan lagu Ungu berjudul Dengan Nafasmu.



Ini adalah lagu Ungu yang dinyanyikan ulang olehnya dan Zara. Selama menyanyikan lagu ini, penonton cukup antusias.

Di konser tersebut, Zara juga membawakan tujuh lagu tanpa didampingi ayahnya, di antaranya adalah tembang hit-nya berjudul Move It dan Say No To Bully.