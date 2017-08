Inilah Keloter yang Dijawalkan Tiba di Madinah Hari ke-10 Pemberangkatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Fase pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah berlangsung sepuluh hari.

Rilis data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Minggu (6/8/2017) pukul 19.00 waktu Arab Saudi (23.00 WIB) yang dirilis situs Kemenag RI menyebutkan bahwa 63.794 jemaah sudah tiba Madinah.

Jumlah itu terdiri dari 63.009 jemaah dan 789 petugas kloter.

Mereka terbagi dalam 157 kelompok terbang (keloter) yang berangkat dari Tanah Air sejak 28 Juli 2017 dan mendarat di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Dari jumlah itu, sepuluh keloter sudah diberangkatkan ke Makkah setelah menjalani Arbain di Masjid Nabawi.

keloter pertama Embarkasi Medan (MES 01) berangkat pada hari Sabtu, sedang dua belas kloter lainnya menuju ke Makkah hari ini, yaitu: JKG 01, PDG 01, SUB 01, SOC 01, JKS 02, UPG 01, SUB 02, SUB 03, SOC 02, SOC 03, SOC 04, dan BPN 01.

Fase pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan berlangsung hingga 12 Agustus 2017.

Belasan keloter dijadwalkan akan kembali tiba di Madinah sampai dengan Senin (7/8/2017) petang.

Mereka berasal dari 10 embarkasi, yaitu:

1. keloter sembilan dan sepuluh Embarkasi Padang (PDG 09 dan PDG 10); (2 keloter)

2. keloter tiga puluh satu sampai tiga puluh dua Embarkasi Solo (SOC 31, SOC 32, dan SOC 33); (2 keloter)

3. keloter tiga belas Embarkasi Makassar (UPG 13); (1 keloter)

4. keloter tiga Embarkasi Palembang (PLM 03); (1 keloter)

5. keloter dua puluh sembilan sampai tiga puluh tiga Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 29, JKS 30, JKS 31, JKS 32, dan JKS 33); (5 keloter)

6. keloter dua puluh Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 20); (1keloter)

7. keloter delapan Embarkasi Batam (BTH 08); (1 keloter)

8. keloter tujuh Embarkasi Balikpapan (BPN 07); (1 keloter)

9. keloter tiga puluh dua sampai tiga puluh empat Embarkasi Surabaya (SUB 32, SUB 33, dan SUB 34); (3 keloter)

10. keloter sepuluh Embarkasi Medan (MES 10); (1 keloter).

Daker Madinah juga akan kembali memberangkatkan jemaah haji Indonesia menuju Makkah.

Total ada 19 kloter yang dijadwalkan akan berangkat hari Senin besok, yaitu: MES 02, JKG 02, JKS 01, PDG 02, JKG 03, SOC 05, SUB 04, JKS 03, SOC 06, SUB 05, JKS 04, UPG 02, SUB 06, SOC 07, JKS 05, JKS 06, UPG 03, MES 03, dan SUB 07. (*)