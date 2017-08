7 Fakta Raline Shah Pantas Jadi Direktur Air Asia, No 2 Buktikan Kepintarannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris sekaligus bintang iklan, Raline Shah diangkat menjadi salah satu direktur masakapai ternama, Air Asia.

Seperti yang diumumkan Direktur Utama AirAsia, Tony Fernandes, dalam akun instagramnya @tonyfernandes.

Dalam Instagramnya itu Fernandes mengumumkan penunjukkan Raline sebagai salah satu direktur Air Asia.

"our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative, humble. A real coup readying our company for IPO," tulisnya.

Lalu pantaskah seorang aktris dan model menjadi seorang direktur sebuah maskapai penerbangan.

Untuk Raline Shah bisa saja, melihat latar belakang aktris dengan segudang prestasi ini.

Raline Shah dan Tony Fernandes (Instagram)

Beberapa fakta tentang Raline Shah bisa jadi pertimbangan Air Asia menjadikannya salah satu direktur maskapai tersebut.

1. Raline Shah. kelahiran Jakarta, 4 Maret 1985 ini pertama kali dikenal sebagai finalis Putri Indonesia mewakili Sumatera Utara 2008 lalu.

Pemenang Puteri Sumatera Utara tahun 2008 ini memenangkan Putri Terpavorit di ajang Putri Indonesia 2008.

2. Tak banyak diketahui, putri pasangan Rahmat Shah dan Roseline Shah ini ternyata lulusan ilmu politik universitas ternama.