Current Mood Rahasiakan Lagu yang Bakal Dibawakan di Jazz Traffic Festival

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Band beraliran jazz dari Banjarmasin, Current Mood pada 5 Agustus 2017 lalu berhasil meraih juara ketiga di ajang Road to Jazz Traffic di Surabaya.



Karenanya, pihaknya berhak maju ke grandfinalnya, Jazz Traffic Festival pada 18-19 Agustus 2017 nanti yang bakal berlangsung di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur.



“Di Road to Jazz Traffic yang baru beres tadi, juara pertama dari Mataram dan juara kedua dari Malang,” terang vokalisnya, Agseisa Galuh Putri, Selasa (8/8/2017).



Di grandfinal nanti, pihaknya bakal dikolaborasikan dengan tiga penyanyi ternama, yaitu Anji, Fadly Padi dan Melly Mono.



“Melly Mono itu vokalis band She. Kami belum tahu nanti bakal dikolaborasikan dengan siapa, belum dikasih tahu panitia,” tambahnya.



Lagu yang bakal dibawakan saat grandfinal nanti sudah ada, namun pihaknya belum bisa mengumumkan ke publik atas permintaan panitia.



“Lagunya masih dirahasiakan. Terus selain bisa berduet dengan satu di antara tiga penyanyi itu, kami juga mendapatkan hadiah uang Rp 10 juta,” katanya. (*)