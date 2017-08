Ini Tekad Karateka Lemkari Kalsel yang Akan Mengikuti Kejuaraan Internasional di Riau

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Karateka terbaik Lembaga Karatedo Indonesia (Lemkari) Kalimantan Selatan, Putri Permata Sari, bertekad ingin memberikan terbaik untuk Kalsel.

Karateka putri asal Banjarmasin tersebut ingin mempersembahkan medali untuk Kalsel 3rd Internasional Karate Championship BKC Open atau Kejurnas Karate Piala Gubernur Kepulauan Riau, Batam 9-12 Agustus 2017 yang diikuti.

"Saya akan berusaha menampilkan permainan terbaik saya. Saya yakin dengan penampilan terbaik saya akan bisa mempersembahkan medali untuk Kalsel," kata Putri Permata Sari ketika ditemui usai pelepasan Kontingen Lemkari Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga H Zakly Asswan di Gedung Serba Sanggam Banjarmasin, Selasa (8/8/2017).

Dikatakan karateka putri yang bertarung di kelas 50 kilo gram Under 21 tersebut, sebelum tampil pada kejuaraan karate yang diikuti karateka terbaik berasal Thailand, Brunie, Singapura, Malaysia, Srilangka, Pakistan, Ukraina, Iran, Irak dan Arab Saudi.

Di tempat sama Lucky Ramadhan (15) karateka asal Kotabaru yang tampil pada kelas minus 76 kilogram junior kumite mengatakan, dia tanpil tanpa target. "Saya akan bermain bagus dan maksimal. Masalah hasil belakangan," katanya.

Manager kontingen Lemkari Kalsel Roy Wishnu Purnama mengatakan, Lemkari Kalsel mengirim tujuh karateka yang tergabung dalam perguruan Borneo Shotokan Karate Club.

Ke tujuh karateka tersebut terdiri dari lima putra dan dua putri yang merupakan karateka-karateka terbaik Lemkari Kalsel yang akan tampil pada kategori komite dan kata perorangan.

Kepalada Dinas Pemuda Olahraga Kalsel, H Zakly Asswan mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang melepas kontingen Lemkari Kalsel tersebut agar karateka Kalsel menjaga kesehatan, keamanan dan kedua jaga makanan yang tidak terbiasa.

"Kalau ada makanan yang tidak terbiasa jangan dimakan. Tinggalkan," katanya.

Pada pelepasan yang dihadiri oleh H I G.K. Prasetya Direktur Bisnis & SYariah Bank Kalsel tersebut, H Zakly Asswan mengatakan, atlet Kalsel jangan takut kalah. "Karena kalau kita belum tanding sudah merasa kalah mental kita sudah turun 50 persen. Kita sama-sama siap dan dilatih oleh pelatih," kata mantan pegulat dan karateka peraih medali emas Kalsel di tahun 1990 itu.

Dalam kesempatan itu juga, H Zakly Asswan berpesan agar karateka Kalsel minta doa orang tua, bermain dengan menjunjungi tinggi dan jujur.

"Kalsel punya semangat namun atlet Kalsel kurang memiliki semangat tempur," kata H Zakly Asswan. (*)

Karateka Lemkari Kalsel

1. Putri Permata Sari kumite 50 kg under 21

2. Anton Arisandi Kumite 67 kg Senior Putra

3. M Raditya Azhari kumite 40 Pemula Putra

4. M Saifa Alim kata perorangan Under 21 Putra

5. Hermiyati Lita Sari kata perorangan Under 21

7. Lucky Ramadhan kumite minus 76 kg junior putra