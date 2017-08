Jemaah Wanita Asal Surabaya Meninggal di Al Dar Hospital Madinah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagi jemaah Indonesia meninggal di Tanah Suci.

Kali ini seorang jemaah wanita asal Embarkasi Surabaya.

Almarhumah meninggal di Al Dar Hospital disebabkan penyakit jantung.

Jemaah nama Marfuah berusia 74 tahun.

Kasi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Madinah Edi Supriyatna menginformasikan bahwa almarhumah tercatat berasal dari kelompok terbang (keloter) 17 embarkasi Surabaya (SUB 17).

“Almarhumah wafat di Al Dar Hospital pada 7 Agustus 2017,” kata Edi di Madinah, Selasa (08/08).

“Hasil diagnosa, almarhumah wafat karena mengalami serangan jantung,” tambahnya.

Dengan demikian, sampai berita ini diturunkan, sudah 13 jemaah haji Indonesia meninggal di Madinah Al Munawwarah.

Sebelumnya, ada dua belas jemaah haji Indonesia yang dilaporkan wafat di Daerah Kerja (Daker) Madinah, yaitu:

1. Diah Rialati Kasbullah Tjasuri (SOC 05), wafat 7 Agustus 2017 di RS Al Ansaar karena sakit pada saluran pernafasan.

2. Samidi Ciro Sentono (BTH 06), wafat 7 Agustus 2017 di RS King Fahd karena serangan jantung.

3. Mudjiono Sukibat bin Somodimedjo (SUB 08), wafat 5 Agustus 2017 pukul 10.43 WAS di hotel karena mengalami serangan jantung.

4. Supono Suseno Satari bin Suseno (SUB 07), wafat 5 Agustus 2017 jelang Salat Subuh di halaman Masjid Nabawi karena mengalami serangan jantung;

5. Amnah Hasri Husin binti Husin (MES 02), wafat 4 Agustus 2017 pukul 03.00 WAS di hotel karena serangan jantung.

6. Sarnata Sarun (JKG 05), wafat 3 Agustus 2017 pukul 20.00 di hotel karena serangan jantung.

7. Ilebbi binti Jinatta Lepu (UPG 08), wafat 3 Agustus 2017 jam 16.16 WAS di pelataran Masjid Nabawi karena serangan jantung;

8. Hadiarjo Singarejo Singaleksana Kasenet bin Singarejo Kasenet (SOC 01), wafat 3 Agustus 2017 jam 13.00 WAS di hotel karena serangan jantung;

9. Sukamto bin Sudarman Muryadi (JKS 16), wafat 3 Agustus 2017 di RS Al Anshoor, karena serangan jantung.

10. Indriyani Wahadi Wiyono (SOC 02), wafat 2 Agustus 2017 di RS Al Anshoor, karena penyakit jantung.

11. Agus Salim Mulia Siregar (MES 02), wafat 1 Agustus 2017, karena trauma pada tulang leher disebabkan terjatuh.

12. Umi Nadiroh Yunus Husen (SUB 05), wafat 31 Juli 2017 di RS Al Anshoor, karena mengalami serangan jantung.

Selain itu, pada hari ini tercatat ada 23 jemaah haji Indonesia sengan menjalani proses rawat inap di KKHI Daker Madinah.

Hingga hari ke-12 (malam), sudah ada 77.672 jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah.

Mereka terbagi dalam 191 kelompok terbang yang berasal dari 10 embarkasi. Lebih dari 10ribu jemaah sudah menyelesaikan Arbain dan bertolak ke Makkah untuk mengikuti proses haji. (Sumber: Kemenag)