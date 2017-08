Ada Apa Sampai Warga Asing Marah Sama Polisi Hingga Menyerang Anggota Brimob di Bali?

BANJARMASINPOST.CO.ID, DENPASAR - Penyerang dan perampas senjata anggota Brimob Polda Bali Brigadir I Bagus Suda Suwarna di parkiran Ayana Resort and Spa, Jimbaran, Kabupaten Badung pada Selasa (8/8/2017) siang, diduga berjumlah tiga orang.

Berdasar rekaman CCTV, ketiga terduga pelaku disinyalir warga negara asing (WNA).

"Dari CCTV terpantau ada tiga orang. Yang dua orang naik sepeda motor, satu orang sendiri. Jadi dua boncengan, satu sendiri. Itu yang terpantau," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2017).

Setelah mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dari rekaman CCTV tersebut, polisi sedang mengidentifikasi identitas pelaku.

Polisi langsung menutup perbatasan Bali untuk mempersempit gerak pelaku penyerangan tersebut.

Sumber di kepolisian Polda Bali pun membenarkan ciri-ciri pelaku terungkap dari rekaman CCTV yang berada di dua titik. Ketiga terduga pelaku disinyalir merupakan WNA.

Mereka datang menggunakan dua unit motor jenis matic. Melihat ketiga warga negara asing tersebut, korban kemudian menyapa dan bertanya.

"Korban menyapa dengan bahasa Inggris, 'where are you go?' Namun tidak dijawab oleh ketiga turis itu," ungkap sumber.

Para terduga pelaku kemudian mendekat, dan korban tak mengingat apa yang terjadi selanjutnya, karena sudah tak sadarkan diri.