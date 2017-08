Buruan, Lagi Promo Barang-barang untuk Travelling Berkualitas di ACE Hardware Q Mall

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kesempatan mendapatkan barang-barang travelling berkualitas di ACE Hardware Q Mall Banjarbaru terbuka.

Hampir tiap hari dan tiap minggu, ACE memberikan promo berbeda.

Store Manager ACE Hardware Q Mall, Firdaus Taufik mengatakan, pihaknya selalu berupaya memanjakan customer sebagai bentuk penghargaan kepada pelanggan setia.

"Mulai hari ini sampai dengan 12 september 2017, di ACE Hardware Q Mall sedang berlangsung Promo One Stop Travel Shop," katanya, Rabu (9/8/2017).

Promo kali ini ACE Hardware memanjakan customer dengan banyaknya penawaran diskon. Di antaranya free penambahan satu tahun masa aktif membership dengan men-donwload mobile aplikasi, penawaran spesial koper beli ukuran 20 free ukuran 24.

Bantal leher, buy one get one dan masih banyak promo diskon lainnya. Tidak kalah seru ada promo platform.

Penawaran spesial, beli satu gratis satu payung lipat Susino. Harga cuma Rp

59.900, tersedia berbagai pilihan warna.

Dijelaskan Firdaus Taufik, harga spesial atau diskon hingga 70 persen untuk umum.

Spesial price atau diskon untuk member dan bank yang bekerjasama dengan ACE Hardware.

Free membership dengan minimal pembelanjaan Rp 2 juta, dengan kartu kredit BCA dan Citibank.