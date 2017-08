Nah Lho! Belum Cerai, Cathy Sharon Kok Berani Sebut Dirinya Single

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Semenjak gugatan cerai Eka Kusuma dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, aktris Cathy Sharon rupanya sudah tidak menganggapnya lagi.

Cathy pun menghilang dari dunia hiburan Indonesia sejak melahirkan anak keduanya, Carla Kusuma (2) saat pernikahannya sedang retak.

Ketika ditemui dalam acara 'SOS Children Villages Indonesia', di Kuningan City Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2017), Cathy menjelaskan kalau dirinya sudah mengurangi aktivitasnya di dunia akting.

"Saya saat ini lebih belajar untuk memanage waktu saaya. Karena untuk jadi Ibu full time urus anak-anak. Saya sadar gabisa terus menerus syuting dan meninggalkan anak-anak. Karena saya sadar, we have to face itu," kata Cathy Sharon.

Padahal masih ada sang suami, Eka Kusuma yang bisa membantunya mengurusi kedua anaknya, yakni Jacob Gabriel Kusuma dan Carla Kusuma.

Cathy Sharon (warta kota)

Rupanya kaka kandung aktris Julia Estelle itu menganggap dirinya sudah tidak bersama dengan Eka Kusuma, paska gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang suami kepadanya tahun lalu.

"Di rumah itu kan saya Single mother. Saya sekarang sedang bergelut di dunia berbeda. Saya tidak meninggalkan, karena saya besar di dunia itu," ucapnya.

Selain mengurusi keluarga dan kedua anaknya, Cathy menuturkan ia sedang mengembangkan bisnis kecantikan, agar kedua anaknya tetap dalam pengawasannya.

"Makanya kegiatan yang pas buat aku saat ini yah bisnis. Kemarin kan abis launcing bisnis lipstik, jadi yah kembangin disitu aja dulu," ujar Cathy Sharon.

Diberitakan sebelumnya, Cathy Sharon digugat cerai oleh Eka Kusuma ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai Eka beralasan karena Cathy sering pulang malam dan party bersama teman-temannya.

Tetapi, gugatan Eka terhadap Cathy tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dikarenakan bukti Eka untuk menggugat cerai Cathy tidak cukup. Sehingga Eka harus kembali dalam keluarganya bersama Cathy.

