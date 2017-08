Terkuak! Lewat Foto Ini Rahasia Silsilah Keluarga Maia Estianty Ketahuan, Ini Kata Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Musisi Maia Estianty meunggah foto yang mengejutkan banyak netizen dengan menyebut neneknya adalah istri pertama Presiden I RI, Soekarno.

Foto dan status ibu tiga anak ini sekaligus juga 'membongkar rahasia' hidupnya bahwa dia adalah cicit pahlawan nasional HOS Tjokroaminoto.

Tjokroaminoto juga dijuluki sebagai bapak para pendiri bangsa, seperti Soekarno.

Soekarno pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto dan sekaligus banyak belajar dengan pahlawan asal Surabaya ini.

Penelusuran Wartakotalive.com, melalui akun instagramnya, janda Ahmad Dhani Prasetyo ini menulis bahwa Oetari Tjokroaminoto, anak HOS Tjokroaminoto, adalah istri pertama Soekarno.

Maia juga menyebut bahwa Oetari adalah nenek kandungnya.

@maiaestiantyreal: My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno....

Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno.

#maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno

Status Maia Estianty itu tentu saja mengundang berbagai komentar.

Ada juga yang nggak move on dan menulis komentar yang mengaitkan Maia dan Dhani.