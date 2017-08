Watford Perkenalkan Pemain Barunya Melalui Video Permainan Football Manager

BANJARMASINPOST.CO.ID - Watford memperkenalkan pemain baru hasil rekrutannya dengan cara unik, yakni melalui video permainan Football Manager.

Andre Gray (26) sebagai pemain anyar yang bergabung dengan Watford setelah menandatangani kontrak berdurasi lima musim, Watford mengumumkan kedatangannya melalui Twitter dilengkapi sebuah video.

Dia dibeli seharga 18,5 juta poundsterling (setara Rp 320,4 miliar) dari Burnley.

Dalam unggahan tersebut, Watford menuliskan "It's a grey day at #watfordfc. Perfect for a spot of @FootballManager..."

Video tersebut dimulai dengan halaman depan ketika memainkan Football Manager.

Setelah itu, terlihat statistik lengkap Gray, mulai dari penyelesaian akhir, determinasi, pergerakan tanpa bola, akselerasi, dan kekuatan.

Di dalam video itu, sang pemain juga mengucapkan, "Halo, nama saya Andre Gray. Saya merasa sangat senang bergabung dengan Watford dan tak sabar untuk segera bermain."

Tidaklah mengherankan Watford menggunakan video Football Manager.

Klub yang bermarkas di Vincarage Road itu memang menjalni kerja sama dengan developer Football Manager, Sega dan Sports Interactive.

Berikut ini adalah video perkenalan Gray bersama Watford:

BolaSport.com : Unik, Klub Liga Inggris Perkenalkan Pemain Baru dengan Permainan Football Manager