Sambut Hari Kemerdekaan RI, Diler Mobil Beri Promo Menarik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi ekonomi perlahan mulai membaik, daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat diharapkan meningkat. Diler mobil pun menarik minat beli konsumen dengan tawaran diskon di Hari Kemerdekaan RI.

KIA Banjarmasin dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke 72 memberikan program harga special untuk pecinta dan pelanggan Kia di Agustus 2017.

Program tersebut untuk produk andalan dari Kia, yaitu Kia Picanto, Kia Rio, Kia Sportage QL.

Branch Manager Kia Banjarmasin PT Nusantara Indah, Faisal Firdaus mengatakan, promo di bulan ini tanpa mengurangi layanan after sales garansi lima tahun atau 150.000 kilometer.

"Tanyakan segera produk pilihan kepada tim sales Kia Banjarmasin di diler kami, Jalan A Yani Km 6,8 Banjarmasin dan di Pameran KIA pada 21 sampai 27 Agustus 2017 di Lotte Mart km 4 Banjarmasin," katanya, Jumat (11/8/2017).



Dia mengatakan, salah satu unit yang favorit adalah Kia Rio merupakan model penjualan terbaik di 2015 untuk Kia global dengan 473.000 unit terjual di seluruh dunia. Memasuki generasi keempat, All New Rio siap mengaspal di Banua.

Pihaknya gencar mempromokan All New Rio generasi keempat ini. Terlebih generasi terbaru ini banyak perubahan dengan generasi sebelumnya.

"Bagi yang penasaran dengan Kia All New Rio ini silakan kunjungi pameran di Duta Mall Banjarmasin pada 9 Juni sampai 11 Juni," katanya, Kamis (8/6/2017).

Interior pada Kia All New Rio lebih luas, modern dan berkelas dengan panel instrumen yang lebih baik, tata letak yang lebih ergonomis serta tampilan meter cluster yang lebih elegan.

Kia All New Rio juga telah dilengkapi dengan power sunroof dan sun shade. Sistem audo, Kia All New Rio dilengkapi dengan floating audio dengan fitur bluetooth, koneksi USB dan Aux serta empat speaker dan dua tweeter.

Kia All New Rio generasi keempat ini di Banjarmasin dibanderol dengan harga Rp 284 juta untuk seri manual dan Rp 299 juta automatic. Pihaknya menargetkan penjualan dalam sebulan sebanyak enam unit.

Supervisor Astra Daihatsu A Yani Km 8, Arham Basri mengatakan, daya beli masyarakat sudah mulai membaik. Pihaknya pun menangkap peluang tersebut, dengan memberikan promo HUT Kemerdekaan di bulan ini.

"Promo Merdeka khusus Daihatsu Sigra dan Ayla. Paket ringang Sigra angsuran Rp 2,6 jutaan selama lima tahun, Ayla angsuran Rp 2,2 jutaan selama lima tahun," jelasnya.