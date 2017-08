Tujuh Laga Ditunda karena Berbenturan HUT Kemerdekaan RI, Pertandingan Barito Juga Terimbas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak tujuh laga pada pertandingan pekan ke-20 Liga 1 bakal mengalami penundaan. Hal ini diumumkan PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1.

Ini dilakukan karena laga-laga itu berbenturan dengan perayaan hari kemerdekaan ke-72 Indonesia pada 17 Agustus.

Kesulitan mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian untuk menggelar laga menjadi alasan menunda hampir semua laga.

Melalui surat nomor 240/LIB/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, PT LIB menyampaikan kepastian perubahan 7 dari 9 jadwal pertandingan pekan 20 Liga 1 2017.

Keputusan itu diambil seusai berkoordinasi dengan klub terkait dan pihak kepolisian.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama PT LIB Berlinton Siahaan, 7 laga yang diundur itu dijadwalkan bergulir pada 3-4 September 2017.

Hanya ada dua laga yang tetap akan mainkan laga sesuai jadwal pada pekan ke-20, yakni Persija Jakarta Vs PSM Makassar, Selasa (15/8/2017) dan Arema FC Vs Persiba Balikpapan, Jumat (18/8/2017).

Tujuh pertandingan yang ditunda itu adalah:

1. Sriwijaya FC vs Persib Bandung (dari 16 Agustus ke 4 September 2017)

2. PS TNI vs Bhayangkara FC (dari 16 Agustus ke3 September 2017)

3. Mitra Kutai Kartanegara vs Madura United (dari 17 Agustus ke 3 September 2017)

4. Perseru Serui vs Barito Putera (dari 17 Agustus ke 3 September 2017)

5. Bali United vs Persela Lamongan (dari 17 Agustus ke 3 September 2017)

6. Persegres Gresik United vs Pusamania Borneo FC (dari 17 Agustus ke 4 September 2017)

7. Persipura Jayapura vs Semen Padang (dari 18 Agustus ke 4 September 2017)

