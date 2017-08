143 Nomor Terancam Tidak Dipertandingkan di Porprov 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekitar 143 nomor terancam tidak ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017, di Tabalong.

Demi mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Porprov Tabalong dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tabalong menggelar rapat bersama para Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga (cabor).

Tujuan rapat tersebut disebutkan pihak panitia Porprov yakni mencari solusi mufakat adanya masalah tersebut.

Turut pula KONI Kalsel sebagai pembicara pada pertemuan tersebut.

Ketua tim keabsahan KONI Kalsel, Edi Sukarno mengatakan beberapa cabang olahraga (cabor) belum menyerahkan Entry By Number dan Entry By Name menjelang pelaksanaan Porprov.

"Hingga bulan Agustus penyerahan Entry By Number maupun Entry By Name masih berceceran," jelasnya.

Selain itu, ada beberapa cabor yang diikuti kurang dari lima kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan oleh tim keabsahan KONI Kalsel.

Hal itu yang menjadi bahasan seluruh pengurus cabor dan KONI kabupaten/kota yang berhadir pada acara rapat tersebut.

Sesuai kesepakatan, Ketua KONI Tabalong, HM Hilmi menuturrkan terdapat revisi peraturan dimana satu cabor boleh hanya diikuti 3 kabupaten/kota se Kalsel. Namun masih menunggu tim keabsahan KONI Kalsel.

Diharapkan oleh seluruh pengurus cabor maupun panitia Porprov Kalsel, dapat mengurangi terancamnya 143 nomor yang tidak dapat dipertandingkan.

Mengenai Kirab dan Api Porprov akan direncanakan sebelum tanggal pelaksanaan Porprov. Dan akan diparadekan mulai Kabupaten Tabalong, ke Hulu Sungai hingga Kotabaru, dan kembali lagi ke Tabalong. (Mariana)