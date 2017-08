Bandara Madinah Dikejutkan Puluhan Jemaah Kenakan Caping

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bandara internasional Mohammed Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Arab Saudi, Jumat (11/8/2017) Waktu Arab Saudi dikejutkan dengan kehadiran puluhan jemaah haji Indonesia.

Kehadiran mereka dengan penampilan tidak biasa tak hanya membuat petugas setempat kaget, petugas dari Indonesia pun dibuat kaget.

Tapi akhirnya diketahui puluhan jemaah itu berasal dari Solo.

Mereka sengaja mengenakan topi caping.

Jemaah ini adalah kelompok terbang (keloter) 45 Embarkasi Solo.

Jumlah jemaah ini 45 orang yang berasal dari rombongan delapan.

Mereka mencuri perhatian karena saat tiba mereka mengenakan caping (topi yang biasanya dikenakan petani di sawah).

Warnanya hijau dan bertuliskan KBIH Al Munawwaroh.

Seorang jamaah, Abdullah Sopari (60) asal Tuban mengatakan, ide tersebut berasal dari KBIH-nya.

Dari delapan rombongan yang tiba, memang hanya satu rombongan yang mengenakan caping.

"Pakai caping untuk menghindari panas. Selain itu, agar gampang dikenali dari kejauhan," katanya ketika tiba di Terminal Haji bandara, pukul 08.30 WAS.

Abdullah yang berasal dari Cilacap ini akan menjalankan ibadah haji dengan ditemani istrinya Samiah (56).

Ada delapan kloter yang mendarat di Paviliun Haji hingga Jumat siang, yakni JKG 28, BTH 12, PLM 7, SUB 41, SUB 42, SOC 44, SUB 43 dan SOC 45. (Sumber: Kemenag)