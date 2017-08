Mampu Puaskan Penonton, Dj Katty Butterfly Banyak Dipuji Pemain Dj

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Tidak salah managemen Royal Lounge and Karaoke Hotel Aria Banjarmasin mendatangkan si cantik dan seksi female disc jokey (FDJ) asal Thailand, Katty Butterfly dengan bugjet mahal untuk tampil Jumat (12/82017) malam tadi.

Perempuan bertato kupu kupu di punggung sebelah kiri ini membayarnya dengan penampilan apik. Ratusan pengunjung yang memadati Royal karaoke pun terpuaskan dengan aksi panggungnya.

Tidak hanya sekedar menikmati, pengunjung juga ikut bergoyang mengikuti irama house Music hasil racikan Kattty di turn tablenya.

Tepat pukul 01.00, Katty naik ke panggung. Suasana yang awalnya hening santai berubah jadi riuh dengan teriakan para fans. Katty pun membalaskan dengan membawakan lagu lagu remix racikannya.

"Hai...hai...hai Banjarmasin," ujar Katty menyapa para fansnya yang sudah lama menunggu penampilannya.

Tanpa banyak bicara Katty pun langsung memaerkan kepiawaiannya meracik lagu. Berbusa seksi dengan bagian dada besar tampak terbuka, Katty mengajak fans bergoyang bersama.

Remix lagu lagu top seperti Alone milik Alan Walker, lagu top Despacito yang dibawakan duet Luis Fonsi dan Daddy serta It's My Life" lagu single pertama Bon Jovi dari album Crush ikut ditampilkan.

Penonton yang hadir pun ternyata ikut menyanyi ketika lagu top mendunia itu ditampilkan. Sehingah suasana pun semakin hidup dan penuh kehebohan.

Sebelum Katty tampil home Dj Royal Lounge and Karaoke Hotel Aria Banjarmasin, Tian atmaja terlebih dahulu tampil menghibur penonton.

Tian yang terkenal dengan kepiawaiannya memadukan beberapa lagu top dengan remix ini mampu membuat penonton terhibur sambil menunggu kehadiran Katty tampil.

Namun usai tampil dan giliran Katty tampil, Dj Tian enggan beranjak jauh dari panggung dia ikut menikmati kepiawaian penampilan Katty meramu musik remix.

"Benar benar energik, lagu yang ditampilkan sungguh menghibur pantas disejajarkan dengan Dj dunia," ujar Tian memuji penampilan Katty.

Para penonton yang hadir pun banyak melontarkan pujian terhadap penampilan Katty. Salah satunya female Dj Renny yang turut hadir.

"Sumpah keren banget, Katty sangat luar bisa menyajikan musik," kata home Dj Arjuna ini.

Renny pun mengaku dengan menyaksikan langsung penampilan Katty dia bisa banyak belajar bagaimana meramu musik remix yang baik dan enak didengar.(*)