Mohamed Salah Masuk Sejarah Timnya Meski Liverpool Ditahan Imbang Watford 3-3

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Menjalani debut di Liga Inggris bersama Liverpool, Mohamed Salah langsung mencatatkan namanya di buku sejarah timnya saat tampil dalam laga melawan Watford, Sabtu (12/8/2017).

Salah sanggup mencetak satu gol dalam laga debutnya bersama The Reds.

Gol Salah sekaligus mengantar Liverpool bermain imbang 3-3 atas Watford.

Tak hanya itu, Salah juga menorehkan sebuah catatan spesial lewat golnya tersebut.

Salah menjadi pemain ke-18 yang mencetak gol pada laga debut bersama The Reds di laga kompetitif sejak 1991.

Pesepak bola berkebangsaan Mesir tersebut sanggup menyejajarkan dirinya dengan nama-nama beken seperti Robbie Fowler, Stan Collymore, Michael Owen, Luis Suarez, Daniel Sturridge, dan Sadio Mane.

Berikut daftar pemain Liverpool yang berhasil mencetak gol di laga debut kompetitif mereka:

David Speedie, 3 Februari 1991 vs Manchester United

Nigel Clough, 14 Agustus 1993 vs Sheffield Wednesday

Robbie Fowler, 22 September 1993 vs Fulham

Stan Collymore, 14 Agustus 1995 vs Sheffield Wednesday

Michael Owen, 6 Mei 1997 vs Wimbledon

Titi Camara, 7 Agustus 1999 vs Sheffield Wednesday

Layton Maxwell, 21 September 1999 vs Hull City

Abel Xavier, 9 Februari 2002 vs Ipswich Town

Mark Gonzalez, 9 Agustus 2006 vs Maccabi Haifa

Craig Bellamy, 9 Agustus 2006 vs Maccabi Haifa

Gabriel Paletta, 25 Oktober 2010 vs Reading

Luis Suarez, 2 Februari 2011 vs Stoke City

Andre Wisdom, 20 September 2012 vs Young Boys

Daniel Sturridge, 6 Januari 2013 vs Mansfield Town

Victor Moses, 16 September 2013 vs Swansea City

Jordan Rossiter, 23 September 2014 vs Middlesbrough

Sadio Mane, 15 Agustus 2016 vs Arsenal

Mohamed Salah, 12 Agustus 2017 vs Watford

