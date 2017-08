Pernah Sumbang Obama, Ini Sosok Sebenarnya Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus e-KTP

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saksi kunci kasus korupsi e-KTP, Jonannes Marliem tewas di Los Angeles, kamis (10/8/2017). Penanganan Kasus korupsi KTP elektronik atawa e-KTP terancam kian buram.

Siapa sebenarnya Johannes Marliem? Di dunia maya, tak banyak jejak yang ditinggalkan oleh Johannes Marliem.

Kendati begitu, pria asal Indonesia yang berusia 33 tahun ini pernah disebut-sebut dalam kisaran para elit dunia.

Nama Johannes Marliem bahkan pernah dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

Mengutip www.startribune.com, Johannes Marliem merupakan penyumbang dana terbesar Obama dari Minnesota.

Tak tanggung-tanggung, Johannes Marliem menyumbang donasi US$ 225.000 atau setara Rp 2,92 miliar (US$ = Rp 13.000).

Jumlah ini terbilang fantastis sebab hanya terpaut sedikit dari sumbangan sederet perusahaan raksasa AS. Contoh, ExxonMobil menyumbang US$ 25.000 lebih tinggi atau sebesar US$ 250.000.

Data menunjukkan, Johannes Marliem menyumbang Obama dalam dua tahap. Pertama, US$ 100.000 dan selanjutnya US$ 125.000. Dana ini digelontorkan pada hajatan pelantikan (inagurasi) Obama yang meraih jabatan presiden ke 2 kali di Januari 2012.

Tak hanya Obama, harta Johannes Marliem mengalir ke sejumlah elit politik di AS. Data Watchdog Minnesota Bureau menunjukkan, pada September 2013, Johannes Marliem mendonasikan US$ 25.000 ke partai Minnesota Democratic-Farmer-Labor.

Kemudian di Desember 2013, Johannes Marliem menggelontorkan dana US$ 25.000 ke WIN Minnesota. Ini merupakan organisasi penggalangan dana untuk para kandidat dan petinggi Partai Demokrat.