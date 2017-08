Tiba-tiba Hadir di "We The Fest", Jokowi Bakal Siapkan Kebijakan Bagi Generasi Milenial

Presiden Joko Widodo saat hadir dalam acara musik We The Fest di Jiexpo, Kemayoran, Jumat (11/8/2017) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin melihat dinamika generasi milenial Indonesia secara nyata.

Alasan itu yang membuatnya melangkahkan kaki ke festival musik pop/elektronik/dance populer di kalangan milenial, "We The Fest" (WTF). di kawasan Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017) malam.

"Kita harus melihat bagaimana itu anak-anak muda, generasi milenial kita," ujar Jokowi, seusai sekitar dua jam menonton festival musik tersebut.

Jokowi mengatakan, generasi milenial merupakan potensi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dinamika generasi tersebut harus terus diamati agar kebijakan yang diambil pemerintah nanti, tidak salah sasaran.

"Untuk apa? Supaya nanti kami bisa mempersiapan kebijakan ke depan. Kalau kita tidak tahu, mana bisa kami menyiapkan sebuah kebijakan," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Jokowi banyak berdiskusi dengan muda-mudi yang lekat dengan generasi milenial seperti pelaku industri kreatif. Selain mencermati seluk-beluk generasi milenial, Jokowi juga sekaligus menampung keluhan mereka.

Jokowi menyebutkan para pelaku industri kreatif juga kadang merasakan kesulitan jika berhubungan dengan birokrasi.

"Saya kan selalu seperti itu. Mendengar apa, kendalanya apa, kesulitannya apa," ujar Jokowi.

"We The Fest" adalah acara musik musik tahunan yang sudah empat kali diselenggarakan. Festival musik yang menggabungkan seni, fashion, dan kuliner tersebut dikatakan sebagai festival tahunan tersukses milik Ismaya Live selain Djakarta Warehouse Project (DWP).

Tahun ini, We The Fest menghadirkan artis luar dan dalam negeri seperti Kodeline, Phoenix, Autograf, Daya, Dua Lipa, G-Eazy, Jonas Blue, Lido, Matoma, Potret, Raisa, Shura, Yuna, Agrikulture, Danilla, Mondo Gascaro, Scaller, Stars & Rabbit dan The Sigit.

