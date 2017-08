Wali Kota Kendari Miliki Istri Cantik, Dokter, Bandingkan dengan Model 'Hot' Destiara Talita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar mengejutkan yang datang dari Wali Kota Kendari terpilih Adriatma Dwi Putra dilaporkan ke polisi oleh model Destiya Purna Panca alias Destiara Talita. Adriatma dilaporkan ke polisi atas tudingan telah melakukan pencemaran nama baik.

Laporan yang dibuat Destiara tertera dalam laporan polisi bernomor LP/3733/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 08 Agustus 2017.

Kabar yang mendera wali kota yang akrab disapa ADP ini menjadi sorotan, karena yang bersangkutan juga berstatus menikah.

Putra mantan Wali Kota Kendari dua periode, H Asrun ini diketahui menikah pada Juli 2016 lalu, yang pernikahannya jadi termegah di Sulawesi Utara.

Apalagi sang istri yang diketahui seorang dokter bernama dokter Siska Karina Imran.

Berdasarkan penelusuran BPost Online, istri wali kota Kendari ini bukanlah perempuan biasa.

Dokter Siska Karina Imran ini adalah putri mantan Bupati Konsel, H Imran.

Dilansir lokadok, dokter Siska Karina Imran tercatat sebagai dokter umum.

Dari pantauan BPost Online melalui akun facebook dengan nama Icha Karina Imran ini, pernah berfoto di Rumah Sakit Djafar Harun, Kolaka Utara.

"Natural,, no cream , only serum... Acne scar — at RS DJAFAR HARUN kolaka utara", caption yang dituliskannya ketika mengenakan jas dokter.