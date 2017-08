Wow! Andalkan Xpander, Booth Mitsubishi Jadi Primadona GIIAS

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dalam sebuah pameran otomotif, pasti ada salah satu mobil yang menjadi bintang. Kehadiranya menyedot perhatian hampir setiap pengunjung, seolah bikin hall penuh sesak. Pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, produk yang menjalankan peran ini adalah Mitsubishi Xpander.

Inilah andalan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) yang sudah dinantikan sejak awal tahun ini. Xpander masuk di segmen idola, small MPV untuk melawan Avanza, Xenia, Ertiga, Mobilio, dan Confero S. Desain out of the box khas Mitsubishi sukses bikin orang penasaran.

Berdasarkan pandangan mata KompasOtomotif selama dua hari penyelenggaraan, sejak press day (10/8/2017) dan hari pertama untuk publik (11/8/2017), booth Mitsubishi tak pernah sepi, dan menjadi yang paling sesak karena pengunjung penasaran dengan Xpander.

Booth Mitsubishi penuh sesak dengan pengunjung yang penasaran dengan Xpander. (kompas.com)

MMKSI padahal sudah menyiapkan cukup banyak Xpander dipajang di booth, dua di atas panggung dan lebih dari lima unit di bagian depan, termasuk satu unit dengan bodi yang di-cutting. Setiap unit dikeroyok pengunjung, beberapa di antaranya tampak berdiskusi dengan tenaga penjual.

Situasi ini mirip yang dialami Suzuki Ignis, April 2017 lalu, dalam Indonesia International Motor Show (IIMS), atau juga dialami si kembar Toyota Calya dan Daihatsu Sigra pada gelaran GIIAS tahun lalu. Praktis, booth di sekitarnya tampak sepi, padahal tidak juga.

Suasana penuh sesak tak hanya terjadi di depan. Bagian belakang booth, tempat konsumen melakukan dealing dengan tenaga penjual juga antre! Bangku-bangku yang disiapkan semua terisi.

”Alhamdulillah banyak (peminat) dan sudah melakukan pemesanan. Saya hari ini dapat lima SPK (Surat Pemesanan Kendaraan),” kata salah satu wiraniaga Mitsubishi kepada KompasOtomotif (11/8/2017).

KompasOtomotif menggali informasi dari pengunjung, rata-rata mengaku datang ke pameran karena Xpander. ”Akhirnya saya dan istri setuju melakukan pemesanan. Kalau lihat dari internet saja kok kurang puas. Setelah melihat, saya makin mantap lagi mau beli,” ujar Bramandita, pengunjung dari Depok.

MMKSi juga menyiapkan test drive Xpander. Itu pun diantre sangat panjang, karena unit yang dites hanya dua. Diperkirakan situasi ini akan bertahan hingga akhir pameran. Pihak MMKSI juga masih belum memberikan data tentang angka pemesanan yang sudah terdaftar.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Mitsubishi Xpander Jadi Bintang Pameran"